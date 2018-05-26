Под Киевом военнослужащий погиб при наезде грузовика с боеприпасами

Военнослужащий срочной службы погиб в результате наезда грузовика на территории воинской части в селе Ольшаница Киевской области, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на информированный источник.

«Трагедия произошла вчера, солдат-срочник только прибыл в воинскую часть, и грузовик с боеприпасами, который сдавал назад, придавил его к стене. От полученных травм 21-летний парень погиб», — сказал он.

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Полиция проводит расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что в Донбассе украинские силовики подорвались на взрывном устройстве, в результате инцидента погиб один человек.