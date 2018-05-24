В центре Москвы мотоциклист опрокинул грузовик и сгорел заживо

В результате столкновения мотоцикла и грузовика в Пресненском районе Москвы погиб мотобайкер, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГИБДД ГУ МВД по городу.

«На ул. Красная Пресня в районе д. 44 произошло столкновение мотоцикла с грузовиком Hyundai Porter. В результате аварии погиб водитель мотоцикла», - рассказали в ведомстве.

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После аварии из бензобака мотоцикла стало вытекать топливо и в итоге транспортное средство загорелось вместе с байкером. В результате сильного удара грузовик перевернулся на бок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства и причины аварии. Движение в районе аварии оказалось полностью парализовано. Ситуацию усугубляет вечерний час-пик.