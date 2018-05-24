В Ивановской области легковой автомобиль сбил пятерых велосипедистов, двое погибших

В Ивановской области водитель за рулем легкового автомобиля сбил пятерых велосипедистов, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления МВД области Владислава Радостина.

По данным полиции, инцидент произошел в 8.55 мск в городе Южа на улице Черняховского. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» наехал на двигавшихся по краю проезжей части велосипедистов.

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«По предварительной информации, в результате ДТП двое велосипедистов — женщина и мужчина погибли», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что две женщины и подросток были госпитализированы. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Кировской области автобус, в котором находились пассажиры, загорелся во время движения по трассе.