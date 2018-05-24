В Ульяновской области при столкновении трех машин погибли три человека

В Ульяновской области в результате аварии с участием трех автомобилей погибли три человека, в их числе ребенок. Об этом сообщается на сайте управления МВД России по региону.

«На 151 км автодороги «Казань – Буинск – Ульяновск» в Цильнинском районе Ульяновской области водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ВАЗ-2114», который поворачивал налево, и совершил с ним столкновение. В результате удара автомашину «ВАЗ-2114» отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где она совершила столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес – Бенц», — говорится на сайте.

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По данным ведомства, погибли пассажиры автомобиля «ВАЗ-2114», двое взрослых и ребенок 2008 года рождения. Водитель машины доставлен в больницу.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Псковской области возбудили уголовное дело после ДТП с перевозившим детей автобусом.