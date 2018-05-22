В Раде высказались за уничтожение Крымского моста

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост через Керченский пролив, передает «112 Украина».

«Керченский мост — это вражеская инфраструктура... Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт», — сказал Мосийчук.

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Говоря о том, принял бы он сам участие в уничтожении моста, Мосийчук сказал, что так бы и поступил, если бы занимал пост министра обороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост стал туристическим объектом.