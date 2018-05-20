В Москве водитель иномарки насмерть сбил мужчину

В Москве водитель за рулем легкового автомобиля насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление МВД по городу.

Отмечается, что инцидент произошел 19 мая в 23.50 на Дмитровском шоссе около дома 43, корп. 1. Легковым автомобилем Kia Rio управлял водитель 1988 года рождения. Он наехал на пожилого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

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«В результате ДТП неизвестный от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Ростовской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли пять человек.