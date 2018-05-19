На Украине более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В городе Каменское Днепропетровской области в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком пострадали 22 человека. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на полицию.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло с участием городского автобуса «Эталон», который следовал по маршруту № 10, и грузового автомобиля «ДАФ» с прицепом», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, 12 пострадавших были госпитализированы с места ДТП в местную больницу.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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