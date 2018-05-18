В Нью-Йорке столкнулись два автобуса

В Нью-Йорке столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали не менее 30 человек, сообщается в твиттере Нью-Йоркского отделения пожарной охраны.

«Сотрудники Нью-Йоркской пожарной бригады находятся на месте ДТП с участием двух автобусов в Тоннеле Линкольна. В настоящее время сообщается о 32 пострадавших, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Джерси школьный автобус столкнулся с грузовиком, в результате происшествия погибли два человека. Также ранее сообщалось, что при столкновении автобуса и внедорожника в Южной Корее погибли восемь человек.