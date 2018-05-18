Аварийность на дорогах Москвы снизилась с начала года

Заместитель мэра столицы и руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о снижении аварийности на дорогах города за прошедшие четыре месяца 2018 года. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что аварийность на дорогах Москвы уменьшилась на 3,1% за первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. По словам Ликсутова, снижению аварийности на московских дорогах поспособствовали взаимодействие властей с ГИБДД по анализу очагов аварийности, дополнительное освещение на трассах и пешеходных переходах, а также увеличение числа камер фото-видеофиксации правонарушений.

«Всего в Москве за это время произошло более 2,4 тыс. ДТП. При этом количество погибших уменьшилось на 8,1% и раненых на 2,3%», — заявил Ликсутов.

Он добавил, что самая хорошая динамика наблюдается в ЮАО, где за указанный период произошло на 11,1% ДТП меньше, сем в прошлом году. Меньше всего происшествий на дорогах зафиксировали в Зеленограде (44).

Ранее сообщалось о статистике ДТП в городе за сутки.