Водитель сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы

Для поиска водителя, который сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы, введен план «Перехват», передает РИА «Новости» сообщение столичной Госавтоинспекции.

«В 21.20 по московскому времени на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план «Перехват», пешеход скончался на месте», — сказали в Госавтоинспекции,

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тыс. рублей.