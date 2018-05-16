Адвокат участника «банды ГТА» задержан за попытку похитить 10 млн рублей у клиентки

Хамовнический суд Москвы принял решение о помещении под арест до 15 июля 2018 года адвоката Абубакара Манаева, который ранее защищал одного из членов «банды ГТА», передает агентство городских новостей «Москва».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») А.Манаева меру пресечения в виде ареста на срок до 15 июля 2018 г.», — сказали в суде.

По версии следствия, 48-летний Манаев с умыслом на хищение сказал своей подзащитной о достижении с судом договоренности об условном наказании по итогам приговора. Во время передачи денег он был задержан сотрудниками ФСБ. Отмечается, что Манаев не мог подействовать на решение суда и не планировал передавать должностным лицам денежные средства, а хотел присвоить их.