Следователи изъяли автомобили главы РИА «Новости» Украина

У руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского следователями были изъяты два принадлежащих ему автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на протокол следствия.

Сообщается, что следователи обнаружили свидетельства о регистрации транспортного средства на имя Вышинского на автомобили Mitsubishi Outlander и SsangYong Actyon. Автомобили были найдены рядом с его домом.

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После того, как местоположение автомобилей было установлено, они были увезены с помощью эвакуатора.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном привлечении руководителя портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского у уголовной ответственности на Украине.