Стало известно, где работали утонувшие в вездеходе Коми нефтяники

Вездеход, в котором в Коми погибли семеро вахтовых рабочих, принадлежит ТК «АвтоГАЗкомплект», заявили «Газете.Ru» в пресс-службе компании «Лукойл». Ранее ряд СМИ сообщил, что транспортное средство принадлежало «Лукойлу», а внутри находились сотрудники именно этой компании.

«Предположительно при переезде через ручей Большой Камень Ель (приток река Кожва) вездеход (принадлежит ТК «АвтоГАЗкомплект»), в котором находилась группа из работников подрядных организаций ТК «АвтоГАЗкомплект» и ООО «Бузулукская нефтесервисная компания», отклонился от отсыпанной дороги, течением его затянуло в русло ручья, — сказали в пресс-службе компании «Лукойл». — Данные о пострадавших и причинах инцидента уточняются».

Реклама

Ранее сообщалось, что в Коми семь человек погибли, не успев выбраться из затонувшего в канаве вездехода ГАЗ-71. Всего в кабине находились девять работников подрядных нефтяных организаций: лишь двое из них смогли выбраться на крышу и спастись. Мужчины работали вахтовым методом и направлялись домой по непроходимому бездорожью – другого пути просто не было.

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело по факту происшествия по ч.3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), максимальная ответственность по которой предполагает до четырех лет лишения свободы.