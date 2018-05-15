Песков: Путин продемонстрировал возможность реализовать самые амбициозные планы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин приедет на открытие Крымского моста, и добавил, что президент в очередной раз показал, что самые амбициозные планы можно реализовать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Многие не верили в реализуемость таких планов, и Путин в очередной раз продемонстрировал, что даже самые амбициозные планы в его исполнении могут быть реализованы. Поэтому сегодня чрезвычайно важный день и с практической точки зрения, и с точки зрения символизма», — сказал Песков.

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Он отметил, что Путин посетит центр управления моста и встретится с рабочими.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию открытия Крымского моста.