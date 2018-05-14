На улицах Москвы появились «умные» круглосуточные камеры

На московских улицах установили новые камеры фотовидеофиксации «Стрит Фалькон», которые способны поворачиваться, а также просматривать пространство на 35 м вокруг себя. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам руководителя пресс-службы «Администратора московского парковочного пространства» Анны Пивоваровой, в загруженных районах столицы установили 100 камер, которые позволят фиксировать нарушения правил стоянки и остановки круглосуточно.

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«Камера замечает нарушения правил стоянки и остановки, например, на тротуарах, пешеходных переходах или под запрещающими знаками. Также она фиксирует с 15-минутным интервалом машины на платной парковке, проверяя оплату. Камеры установлены преимущественно в центре города, где отмечается большой поток автомобилистов», — рассказала Пивоварова.

Она добавила, что новые камеры разместили на таких улицах, как Новый Арбат, Цветной бульвар и Кутузовский проспект.

Ранее сообщалось, что в ПДД официально появилась ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках.