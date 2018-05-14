В Крыму два БТР по неизвестным причинам вылетели с дороги

В Крыму произошло серьезное ДТП с участием военной техники. По неизвестным причинам Два БТР вылетели с дороги под Симферополем. Об этом изданию «Крыминформ» сообщили очевидцы.

«Два БТР шли на сцепке. Один лежит в кювете, второй вылетел на обочину», – сообщил очевидец.

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По его информации, инцидент произошел на улице Лесхозной на ялтинской объездной при повороте на улицу Гурзуфскую по направлению к улице Ялтинской. Вскоре после инцидента на узкой дороге образовался внушительный затор. О пострадавших в аварии ничего не сообщается. Также неясно по каким причинам водитель первого БТР допустил съезд в кювет. Военные информацию о дорожном происшествии также пока не комментируют.

Куда направлялась военная техника неизвестно.