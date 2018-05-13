В ФРГ 81-летний водитель врезался в группу велосипедистов

На востоке Германии 81-летний водитель въехал в группу велосипедистов, в результате происшествия пострадали четыре человека. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на полицию.

По данным издания, водитель сбил велосипедистов, которые ехали по обочине дороги.

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Как отмечается, все пострадавшие были доставлены в больницу на медицинском вертолете, их состояние оценивается как критическое.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Москве водитель легкового автомобиля сбил велосипедиста и поехал дальше.