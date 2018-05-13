В Керчи запускают движение транспорта по путепроводу к Крымскому мосту

В Керчи запускают движение по новому путепроводу через автоподход к Крымскому мосту. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на председателя регионального Госкомитета дорожного хозяйства Сергея Карпова.

Отмечается, что генеральный подрядчик завершил работы по строительству путепровода на Шоссе Героев Сталинграда.

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«Перезапуск рабочего движения на данном объекте обеспечит транспортную связь между микрорайоном Аршинцево и центром города. Движение по путепроводу начнется сегодня в 18.00», — рассказал Карпов.

Согласно имеющейся информации, открытие движения на данном участке связано с запуском рабочего движения по автоподходу к Крымскому мосту, намеченному на ближайшие дни. Запуск путепровода поможет решить проблему пробок между Аршинцево и остальной Керчью.

Ранее была опубликована схема участка автодороги на подъезде к Крымскому мосту.