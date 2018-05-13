В Москве женщина за рулем автомобиля каршеринга сбила пешехода и уехала

На северо-западе Москвы произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга, в результате которого произошел наезд на переходящую улицу по пешеходному переходу женщину. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и ГИБДД.

Отмечается, что инцидент произошел на пересечении Химкинского бульвара и улицы Свободы. По словам источника, женщина-водитель, находящаяся за рулем автомобиля Renault, сбила пешехода и скрылась с места происшествия. В настоящее время для ее задержания введен план «Перехват».

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«По предварительной информации, совершен наезд на женщину на пешеходном переходе. Неустановленное транспортное средство скрылось с места ДТП. Пострадавшей женщине оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает», — говорится в заявлении ГИБДД.

Ранее руководитель пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Юрий Титов сообщил, что на северо-востоке столицы водитель мотоцикла марки Honda сбил 12-летнего мальчика.