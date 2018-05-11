Генпрокуратура в 2017 году наказала 26 тысяч чиновников за нарушения в дорожной сфере

Генпрокуратура России в 2017 году выявила более 180 тысяч фактов нарушения законодательства в сфере законодательства о безопасности дорожного движения. В целом за минувший год прокуроры стали работать эффективнее, добившись наказания более 26,5 тысяч чиновников. Об этом «Газете.Ru» рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, несмотря на все принимаемые меры, ситуация в области безопасности дорожного движения в стране продолжает «оставаться достаточно сложной». Хотя для прокуратуры надзор в указанной сфере является одним из приоритетных направлений деятельности.

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«В истекшем году органами прокуратуры выявлено в указанной сфере почти 181 тыс. нарушений закона (в 2016-м году их было 195 тысяч – «Газета.Ru»). В целях их устранения внесено 31 тыс. (27 тысяч) представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 26,5 тыс. должностных лиц (22 тысячи). Опротестовано около 30 тыс. незаконных правовых актов уполномоченных органов (25 тысяч). В суды направлено свыше 30 тыс. исковых заявлений (33,5 тысячи), 26,7 тыс. из них удовлетворено (30,6 тысяч). По инициативе прокуроров наказано в административном порядке 5,6 тыс. правонарушителей (6,7 тысяч) , предостережено о недопустимости нарушений законов 2,5 тыс. должностных лиц (2,2 тысячи)», - рассказал Куренной.

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