Пашинян пообещал пресечь безумную «штрафоманию» на дорогах

Никол Пашинян, которого 8 мая парламент Армении избрал премьер-министром, призвал сократить количество штрафов на дорогах, пишет Sputnik Армения.

«Иногда складывалось впечатление, что гражданин Армении должен не жить и быть счастливым, а только оштрафованным, оштрафованным, еще раз оштрафованным и оштрафованным за то, что вовремя не выплатил штраф», — сказал Пашинян, обещая прекратить эту практику.

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По его словам, это явление распространено в нескольких сферах, но особенно — на дорогах.

«Нужно как можно раньше поставить точку в безумной мании штрафовать и наказывать граждан», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Национального собрания Армении со второй попытки выбрали нового премьер-министра страны.