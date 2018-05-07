Стало известно название нового президентского лимузина

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Новый лимузин президента России Владимира Путина, произведенный в России, получил название «Сенат-лимузин», сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» автор фильма о новом президентском кортеже Дмитрий Щугорев.

«Это то самое автомобильное семейство «Аурус», венцом которого как раз является тот самый лимузин, который вы видели, с государственным номером в776ус 77. Но номер здесь не важен, здесь важно как раз узнать о том самом автомобиле, потому что на самом деле тот автомобиль, который вы видели, — это представитель целого семейства, лимузин называется «Сенат-лимузин», — сказал он.

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По его словам, седан из этого семейства получил название просто «Сенат».

«Также вы сегодня эту модель не увидели, но она вскоре будет представлена, это MPV — микроавтобус, он носит название «Арсенал». Все названия этого автомобильного семейства, они созвучны с башнями Кремля», — рассказал он.

Ведущий отметил, что длина лимузина составляет 6 метров 62 сантиметра, ширина — 2 метра, высота — 1,695 метра, дорожный просвет — 200 миллиметров.

Президент Владимир Путин приехал на свою четвертую инаугурацию на новом отечественном лимузине проекта «Кортеж», совершив короткую поездку по территории Кремля.