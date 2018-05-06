В воскресенье, 6 мая, в центре Москвы перекроют движение из-за репетиции Парада Победы, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По данным агентства, с 6.30 утра до окончания репетиции будут перекрыты улицы Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Моховая, Охотный ряд, Петровка, Болотная, Москворецкая, а также улицы Солянка, Маросейка, Мясницкая и Неглинная.

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Как отмечается, перекрытия также затронут Васильевский Спуск, Старую и Новую площадь, Устьинскую, Серебряническую, Подгорскую, Болотную, Кремлевскую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную и Краснохолмскую набережные.

При этом с 6.00 утра будут закрыты Нижние Мневники, Звенигородское шоссе, Красная Пресня и Баррикадная улица.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдут две репетиции воздушной части Парада Победы.