Голландские компании заподозрили в нарушении антироссийских санкций из-за Крымского моста

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Прокуратура Нидерландов расследует сообщения о предполагаемом нарушение антироссийских санкций семью голландскими компаниями, пишет газета Alhemein Dahblad.

По данным СМИ, компании, названия которых прокуратура не раскрывает, подозревают в поставках техники для строительства Крымского моста. Компании поставляли технику и обеспечивали монтаж и обслуживание машин. Издание сообщает, что в нарушении санкций против России подозревают, в частности, компании Biljard Hydrauliek и Dematec Equipment.

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Максимальный штраф для компаний, по данным издания, может составить €820 тыс., для физлиц — €82 тыс.

В настоящее время расследование продолжается.

Ранее в Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост.