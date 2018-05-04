Голландские компании заподозрили в нарушении антироссийских санкций из-за Крымского моста
Прокуратура Нидерландов расследует сообщения о предполагаемом нарушение антироссийских санкций семью голландскими компаниями, пишет газета Alhemein Dahblad.
По данным СМИ, компании, названия которых прокуратура не раскрывает, подозревают в поставках техники для строительства Крымского моста. Компании поставляли технику и обеспечивали монтаж и обслуживание машин. Издание сообщает, что в нарушении санкций против России подозревают, в частности, компании Biljard Hydrauliek и Dematec Equipment.
Реклама
Максимальный штраф для компаний, по данным издания, может составить €820 тыс., для физлиц — €82 тыс.
В настоящее время расследование продолжается.
Ранее в Крыму назвали смехотворным желание Киева забрать Крымский мост.