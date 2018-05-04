«Известия»: водительские права можно будет получить в МФЦ

Водительское удостоверение можно будет получить в многофункциональных центрах госуслуг. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на МВД.

Как стало известно, уже в конце текущего года пилотный проект запустят в Татарстане.

«Разработан проект постановления правительства о проведении пилотного проекта по выдаче этих документов в МФЦ. Эксперимент пройдет в Татарстане с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019-го», — заявили в МВД.

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В ведомстве добавили, что обсуждается также включение в пилотный проект Москвы и Петербурга и проведение его в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что правительство решило поднять пошлину за оформление водительских прав до 3000 рублей.