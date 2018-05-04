Кабмин утвердил стратегию развития автопрома до 2025 года

Правительство утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением утверждена стратегия развития автомобильной промышленности России на период до 2025 года. Стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности», — заявили в правительстве.

Уточняется, что основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, а также выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения.