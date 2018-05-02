В Москве водитель зенитно-ракетного комплекса протаранил полицейский автомобиль

В Москве водитель зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 врезался в автомобиль полиции. Об этом сообщают очевидцы в автомобильном сообществе «Синие ведерки». Водители утверждают, что ДТП произошло 1 мая. Предположительно 3РК возвращался с репетиции парада Победы.

На фотографии с места аварии видно, что после того, как ЗРК ударил полицейский автомобиль отечественный марки «ВАЗ», его отбросило в другую легковую машину, который стояла впереди. Очевидцы сообщают, что пострадавших в ДТП нет, но сомневаются, что на ЗРК С-300 был оформлен полис ОСАГО.

Ранее сообщалось, что в Мурманске пожилой водитель на автомобиле Hyundai перепутал педали и врезался во входную группу нового строительного магазина.