Новые выделенные полосы запустят в Москве с 3 мая

В Москве с 3 мая появятся три новые выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом заявил руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов агентству городских новостей «Москва».

«Их ввод позволит 16 маршрутам наземного транспорта избежать задержек и сократить интервалы движения. После их запуска в столице будет функционировать более 287 км выделенных полос», — сказал Ликсутов.

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Три новые выделенные полосы общей протяженностью 550 м пройдут по ул. Конюшковская (от ул. Заморенова до ул. Красная Пресня, по ул. Большая Серпуховская (от д. 16 до д. 4/3 в попутном направлении, включая выезд на ул. Люсиновская), а также по ул. Дмитрия Ульянова (от ул. Гримау до разворота в обратном направлении).

Ранее «Газета.Ru» писала о том, что штраф за выезд на «выделенку» можно получить и в выходные.

Ранее сообщалось, что в России вступил в силу штраф за остановку на «вафельнице».