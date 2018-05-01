В Москве сняли на видео, как ФСО перевозит новый лимузин Путина из проекта «Кортеж»

В Москве автомобилист снял на видео перевозку на эвакуаторе закамуфлированного лимузина, который, судя по очертаниям, создан в рамках правительственного проекта «Кортеж» и может быть предназначен для перевозки президента страны Владимира Путина. Видео очевидца опубликовал «Пятый канал».

На ролике видно, как накрытый темной камуфлированной тканью автомобиль, имеющий явные очертания и размеры лимузина, перевозит эвакуатор с включенным желтым спецсигналом. При этом в номере последнего есть буквы ЕКХ, что в сочетании с 99-м регионом говорит о принадлежности спецавтомобиля к Федеральной службе охраны.

При этом несколько дней назад источник сообщал, что новый лимузин Владимира Путина, на разработку и создание которого ушло более пяти лет, может быть не задействован на церемонии инаугурации, которая пройдет в Москве 7 мая.