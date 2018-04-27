На Украине предложили отобрать Крымский мост в качестве «контрибуции»

Депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Россия должна отдать Крымский мост в качестве «контрибуции». Об этом он сказал в интервью украинскому изданию «Обозреватель», передает РИА «Новости».

По его словам, Россия должна передать мост «консорциуму» в виде компенсации за «оккупацию» полуострова.

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«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — сказал Чубаров.

Также депутат Рады предложил отслеживать и «публично высказывать как минимум предупреждение в совершении незаконных действий» каждому человеку, который въезжает по нему в Крым.

Ранее в Киеве возмутились поездками украинцев на отдых в Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.