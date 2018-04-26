Инвалиду вернут деньги за оплаченную в десятикратном размере бесплатную парковку в Москве

Перевозившая своего отца-инвалида москвичка смогла вернуть потраченные на оплату льготной парковки средства. Для этого автомобилистке пришлось написать жалобу в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) : женщину отказались выпускать с парковки без оплаты, поскольку она высадила пассажира-инвалида и решила уехать без него.

Как рассказала «Газете.Ru» сама автомобилистка, инцидент произошел с ней на парковке на улице Академика Опарина 10 апреля. В тот день женщина привезла своего отца на автомобиле для проведения процедур в задании неподалеку.

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«Стоянка ограждена шлагбаумом, въехать на нее можно только предъявив документы, разрешающие парковку, которые у меня имеются, — рассказала читательница «Газеты.Ru». — Это разрешение на бесплатную парковку, справка или удостоверение инвалида, удостоверение личности. Их я предъявила диспетчеру парковки при въезде у шлагбаума. Далее процедура такова: сотрудник парковки все проверяет, фотографирует и отправляет на проверку, после чего диспетчер открывает въезд для бесплатной парковки. Так и произошло».

При этом, по словам Грохольской, при заезде на такую парковку гражданам, пользующимися льготами, не нужно брать парковочный билет, что указано в объявлении при въезде. Не стала брать этот талон и сама автомобилистка.

«Мы заехали на парковку и припарковали автомобиль, — рассказала Грохольская. — Возвращалась я без папы-инвалида, он остался на процедурах. Однако при выезде меня не выпустили с парковки, со словами: «Нет инвалида в машине, мы вас не выпустим, платите за парковку!».

В итоге женщину не выпускали с парковки, пока она не оплатила 500 рублей по тарифу «Потерянный парковочный билет».

«Газета.Ru» направила запрос в АМПП для разъяснения ситуации.

В ведомстве подтвердили, что при въезде на парковку инвалиды не берут парковочный талон для льготной парковки – для этого им необходимо только предъявить документы, подтверждающие инвалидность и пообещали вернуть оплату.

Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».