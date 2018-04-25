Российский космонавт сфотографировал Крымский мост с орбиты

__is_photorep_included11729683: 1

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в своем инстаграме фотографии строящегося Крымского моста сделанные с Международной космической станции.

«Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика», — написал Шкаплеров.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту начались работы по сооружению комплексов, предназначенных для очистки ливневых вод с дорожного полотна и железной дороги.

Как отмечалось, система очистки ливневых вод будет включать 20 ЛОСов под автодорогу и 18 ЛОСов под железную дорогу.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.