«Делимобиль» сообщил о сбое в работе карт из-за блокировок Роскомнадзора

Сервис каршеринга «Делимобиль» сообщил о сбое в работе карт. Об этом компания сообщила на своей странице в твиттере.

По данным сервиса, сбой произошел из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов.

«Тотальная блокировка ip-адресов затронула и нас - у некоторых пользователей в приложении могут некорректно отображаться карты. Наши Геозоны и адрес нахождения делимобилей не пострадали. Просим сообщить в поддержку, если Вы столкнулись с проблемой», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор признал, что заблокировал ряд IP-адресов Google, поскольку они использовались для обхода блокировки Telegram. Также Роскомнадзор опубликовал новую версию подзаконного акта, который регулирует борьбу с обходом блокировок, в том числе через VPN и анонимайзеры.