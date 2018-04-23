СМИ: в КНДР автобус с туристами упал с моста

В Северной Корее более 30 человек погибли из-за падения туристического автобуса с моста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CGTN.

«Туристический автобус упал с моста в КНДР, более 30 человек погибли», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что по меньшей мере 35 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса со старого моста в глубокий канал в штате Западная Бенгалия на востоке Индии.

Инцидент произошел в Даулатабаде округа Муршидабад автобус пробил перила моста и упал в воду.

Как отмечалось, водитель не справился с управлением при повороте для избежания столкновения с другим транспортным средством.