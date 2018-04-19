На Украине задержали фуру, которая перевозила 202 тонны груза

На Украине на одном из весо-контрольных пунктов задержана фура, в которой перевозилось 202 тонны груза. Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой народного депутата Украины Тараса Кремня.

Сообщается, что транспортное средство, максимальная грузоподъемность которого составляет 40 тонн, двигалось с пятикратным перегрузовм из Одесской области в Ивано-Франковск. В этом году это своеобразный антирекорд - в прошлом году сотрудники Укратрансбезопасности задержали грузовик, перевозивший 115-тонную фуру с зерном.

По словам депутата, каждое десятое взвешивание автомобилей на грузо-весовых пунктах оборачивается «поразительным превышением весовых параметров».