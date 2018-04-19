На улицах Москвы ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Движение в центре Москвы перекроют в связи с проведением репетиций парада Победы, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Участки Тверской, Моховой улиц и Охотного ряда будут перекрыты вечером 23 и 26 апреля, с 07.00 6 мая и с 06.00 9 мая. Движение откроют по мере прохождения колонны техники.

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Красную площадь, Кремлевскую набережную, Боровицкую площадь, Моховую улицу, Воздвиженку, Новый Арбат, Новинский бульвар, Садовую-Кудринскую и Тверскую улицы, а также Болотную улицу, Болотную площадь и Большой Каменный мост закроют для автомобилистов 26 апреля, 3 мая с 22.40 и 6 мая с 10.40. Движение будут запускать по мере прохождения колонны военной техники.

Автомобилисты не смогут проехать по Нижним Мневникам, Звенигородскому шоссе, Красной Пресне, Баррикадной, Садовой-Кудринской улицам, Триумфальной площади и Тверской улице 26 апреля и 3 мая с 17.00, 6 мая с 06.00, 9 мая с 05.00. Также движение будет перекрыто 27 апреля и 4 мая с 01.00, 6 и 9 мая с 10.40 на Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Моховой, Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, Баррикадной, Красной Пресне, Звенигородском шоссе и Нижних Мневниках. Автомобилисты смогут проехать по данным улицам после прохождения колонны.

20 апреля с 22.00 будут перекрыты парадная площадка Алабино, Минское шоссе, МКАД от Минского до Рублевского шоссе, Осенняя и Крылатская улицы, улица Нижние Мневники, а также Киевское шоссе и МКАД от Киевского до Рублевского шоссе. Перекрытия снимут после прохождения колонны. На следующий день, 21 апреля, с 03.00 до 07.00 автомобилисты не смогут проехать по 3-й Магистральной улице, Звенигородскому шоссе в сторону улицы Мневники, а также улицам Мневники и Народного ополчения.