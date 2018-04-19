В Москве стрелявший из рогатки по автомобилям наркоман получил 2,5 года лишения свободы

Зеленоградский районный суд Москвы осудил на 2,5 года условно наркомана, стрелявшего из спортивной рогатки по машинам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь суда Наталья Косарева.

«Суд признал Сергея Токарева виновным по ч. 2 ст. 167 УК России («Умышленное повреждение чужого имущества») и назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года шесть месяцев», - сказала пресс-секретарь.

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По ее словам, суд взыскал с мужчины в пользу потерпевших 96 тыс. 771 руб. в счет возмещения материального ущерба.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением.

Судом было установлено, что на протяжении нескольких дней Токарев, будучи в состоянии наркотического опьянения, действуя из хулиганских побуждений, стрелял из спортивной рогатки стальными шариками по припаркованным и проезжающим автомобилям. К примеру, подсудимый выстрелил по автобусу ГУП «Мосгортранс», проезжавшему мимо. В автобусе находились пассажиры, Токарев своими действиями подверг их опасности.