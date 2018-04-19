В ЦОДД опровергли информацию о десятибалльных пробках в Москве

В центре организации дорожного движения (ЦОДД) опровергли информацию о десяти баллах «Яндекс.Пробок», которые не соответствовали реальному состоянию движения на улицах Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, сервис оценил загруженность дорог в столице 18 апреля в десять баллов.

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«Показатель «Яндекса» в десять баллов является расчетным и не отражает реальную картину с движением в городе, средняя скорость при этих баллах составляла 21 километр в час, при этом скорость движения городского транспорта составляла 23 километра в час», — говорится в заявлении организации.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 и 20 апреля будет полностью перекрыто движение на нескольких улицах Тверского района из-за проведения 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).