В Тверском районе Москвы перекроют движение по ряду улиц 19 и 20 апреля

В Москве 19 и 20 апреля будет полностью перекрыто движение на нескольких улицах Тверского района из-за проведения 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Улицу Малая Дмитровка на участке от Успенского переулка до Страстного бульвара полностью перекроют 19 апреля с 16.00 до 23.00. В эти же часы транспорт не сможет проехать в Большом Путинковском переулке от Малого Путинского переулка до Тверской улицы», — говорится в заявлении.

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Как отмечается, по Большому Путинковскому переулку также будет нельзя проехать с 23.00 19 апреля до 05.00 20 апреля. Это ограничение касается участка от Малой Дмитровки до Тверской улицы.

Ранее были названы фильмы открытия и закрытия российских программ ММКФ.