Власти сообщили о тяжелом состоянии двух пострадавших в ДТП в Вологодской области

__is_photorep_included11716759: 1

Две женщины, пострадавшие в крупном ДТП в Вологодской области, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем твиттере.

«Водителя грузовика, у которого диагностировали лёгкие повреждения и ушибленную рану головы, отправили на амбулаторное лечение. К сожалению, две женщины находятся в тяжелом состоянии. У них многочисленные переломы и повреждения внутренних органов», — написал глава Вологодской области.

Реклама

Авария произошла 13 апреля на автодороге Вологда – Новая Ладога в Череповецком районе. В результате столкновения грузовика и микроавтобуса погибли семь человек.

Глава региона объявил траур по погибшим.