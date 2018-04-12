Названа причина аварии с автобусом с детьми в Подмосковье

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Помощник руководителя управления Следственного комитета Ольга Врадий заявила, что в столкновении автобуса с детьми и ВАЗ-2108 виноват водитель легкового автомобиля, передает РИА «Новости».

«Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, привозившим детей», — сказала Врадий.

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Также она отметила, что в результате аварии автобус с детьми съехал в кювет и перевернулся.

Ранее сообщалось, что восемь человек госпитализировали после ДТП, из них шестеро детей. Также ранее стало известно, что погиб водитель легкового автомобиля.

12 апреля в Подмосковье между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем.