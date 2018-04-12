В Подмосковье автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем

В Московской области между Ярославским и Фряновском шоссе в районе поселка «Факел-2» автобус перевозивший 40 детей столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«На 61 км трассы А107 произошло столкновение автобуса и легкового автомобиля ВАЗ-2109. По предварительным данным, в автобусе находились 40 детей. Уточняется, имеются ли пострадавшие в ДТП», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства аварии.

По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля скончался в результате инцидента.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье опрокинулся в кювет автобус с детьми.