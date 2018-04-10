В Гордуме Дзержинска опровергли причастность депутата Артамонова к смертельному ДТП

В пресс-службе Городской думы городского округа Дзержинска категорически опровергли информацию о том, что сын депутата гордумы Дзержинска Валерия Артамонова имеет отношение к смертельному ДТП с участием представительского седана Maybach.

«Сведения о том, что автомобиль, попавший в ДТП, якобы принадлежит или имеет отношение к семье депутата Городской думы Артамонова не соответствует действительности, — заявили «Газете.Ru» в пресс-службе госоргана. — Есть подозрение, что люди сделали такие выводы узнав марку машины, но они ошибочные. В полиции проводит следственные действия по данному ДТП, владелец автомобиля уже определен».

Ранее сообщалось, что 6 апреля в 22.40 в Дзержинске на перекрестке улиц Циолковского и Гайдара молодой человек за рулем старого, но, тем не менее представительского седана Maybach S57 на высокой скорости врезался в автомобиль Volkswagen Polo. Находившаяся в Polo 33-летняя автомобилистка скончалась.