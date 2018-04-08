Неизвестные на мопедах ограбили магазин швейцарских часов в Лондоне
В Лондоне пять человек на мопедах ограбили магазин швейцарских часов, сообщает газета Evening Standard.
«Несколько человек на мопедах, возможно вооруженные металлическими прутьями, вломились в магазин, и предположительно, украли товар», — сообщил представитель полиции Лондона.
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В результате ограбления никто не пострадал.
Отмечается, что преступники было вооружены мачете и молотом, и угрожали покупателям и сотрудникам магазина.
Они были одеты в шлемы и черные платки, срывающие лица. После ограблений нападавшие скрылись, их разыскивает полиция. Точная сумма ущерба не называется, однако по словам очевидцев, нападавшие забрали «мешок с краденным».