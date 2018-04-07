В центре Москвы перекроют движение из-за религиозного мероприятия

В Москве вечером 7 апреля перекроют движение на участках двух улиц у храма Христа Спасителя. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.

«Перекрытия в связи с проведением религиозного мероприятия будут введены на участке ул. Волхонка от Соймоновского проезда до Всехсвятского проезда и на участке Соймоновского проезда от Пречистенской набережной до ул. Волхонка», — говорится в заявлении.

Реклама

Кроме того, отмечается, что полное перекрытие на ул. Волхонка, при котором будут отменены автобусные остановки «Метро «Кропоткинская» в Соймоновском проезде и «Метро «Кропоткинская» - Музей изобразительных искусств им. Пушкина» будет продолжаться с 20.00 7 апреля до 2.30 8 апреля.

Ранее стало известно время работы наземного транспорта в пасхальную ночь.