В Москве у 20-летнего безработного угнали Mercedes Gelandewagen за 8 млн рублей

В Москве неизвестный угнал автомобиль стоимостью 8 млн руб., сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

В ведомстве сообщили, что в ночь на 3 апреля в полицию обратился гражданин, заявивший о краже машины на ул. Новаторов, д. 22А.

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«Оперативники выяснили, что по указанному адресу неизвестный похитил автомобиль Mercedes-Benz AMG G63, принадлежащий безработному мужчине 1997 г. рождения. Материальный ущерб составил около 8 млн руб.», - сказали в столичном главке.

По факту кражи машины возбуждено уголовное дело, ведется розыск похищенного внедорожника и злоумышленника.

Несколько дней Gelandewagen AMG 63 на западе Москвы угнали у 41-летнего безработного.