Водитель через три года вернул права после обвинений обиженных соседей в пьяной езде

После конфликта с соседями во дворе столичному водителю пришлось потратить почти три года в судах, чтобы вернуть себе право управления автомобилем после обвинений в пьяном вождении. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат 50-летнего водителя Дмитрия Щербакова (фамилия изменена, — «Газета.Ru») Александр Липатников, все началось с того, что 26 июля 2015 года мужчина оставил свой большой внедорожник УАЗ Patriot во дворе на северо-востоке Москвы. Машины были припаркованы довольно плотно, и когда его сосед поздно вечером попытался выехать из двора, сдавая задним ходом, случайно задел Patriot.

Когда Щербаков подошел на место ДТП, другой водитель и его взрослый сын встретили мужчину, по словам адвоката, с агрессией. Они начали оскорблять автомобилиста, словесная перепалка быстро переросла в драку, и в итоге Щербакова избили.

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Прибывшие на место сотрудники ГИБДД пригласили в качестве понятых побивших Щербакова отца и сына. Те в своих показаниях заявили, что водитель УАЗ Patriot в момент ДТП был за рулем, кроме того, мужчина якобы был сильно пьян, что инспектор указал в протоколе. Также понятые подтвердили в показаниях, что водитель от прохождения медосвидетельствования отказался.

В итоге 11 сентября 2015 года мировой суд признал водителя виновным по ч.1. ст. 12.26 КоАП России «Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и приговорил водителя к лишению прав на полтора года, а также штрафу в 30 тыс. руб. Не помогли и дальнейшие обращения в районный суд — пришлось идти в Мосгорсуд.

«В суде мы смогли доказать, что в деле отсутствуют фактические доказательства того, что водитель отказывался от медосвидетельствования, — рассказал Липатников. — Показания понятых, которые были участниками конфликта, суд не может признавать достоверными, они могут вызывать сомнения. А то, что участники ДТП подрались, подтверждала медсправка».

Мосгорсуд отправил дело на новое рассмотрение в Бутырский районный суд, где автомобилиста 3 апреля 2018 года полностью оправдали.

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