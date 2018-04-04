Сестра Савченко обнаружила закладку под взрывчатку в своем автомобиле

Сестра народного депутата Украины Надежды Савченко Вера заявила, что обнаружила в своем автомобиле закладку под взрывчатку, сообщает издание «ZIK».

По словам женщины, она обнаружила закладку, когда отдала машину в сервис.

«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку под взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — рассказала Савченко.

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Она также добавила, что считает дело против сестры полностью политизированным.

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая в данный момент находится в СИЗО, опубликовала на своей странице в фейсбуке программу реформ на Украине. Текст содержит подробную программу реформ, которая, в частности, предлагает изменить избирательную систему Украины и провести инвентаризацию всех природных ресурсов страны.