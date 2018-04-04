Пьяная россиянка в Дубае укусила полицейского и разбила головой стекло в машине

Туристка из России напала на женщину-полицейского в ОАЭ и разбила стекло полицейского автомобиля, сообщает Gulf News.

Полицейские сообщили, что приехали по вызову о драке между двумя женщинами. При попытке надеть наручники на 24-летнюю россиянку та ударила ногой и укусил офицера полиции в лицо.

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Когда женщину усадили в полицейскую машину, она несколько раз ударила в стекло, разбив его. По словам сотрудника полиции, женщина била в стекло головой.

Женщине предъявлено обвинение в избиении полицейских, порче полицейской машины и употреблении алкоголя. Решение по делу будет принято 29 апреля.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ задержали россиянку за показ среднего пальца во время вождения.