В Риге эвакуировали автовокзал

Полиция эвакуировала сотрудников и посетителей рижского центрального автовокзала, передает РИА «Новости».

В полиции не стали уточнять причину эвакуации. Здание вокзала было оцеплено, на месте работают эксперты.

Ранее в ряде латвийских общественных заведений прошла эвакуация, которая была связана с ложными звонками о минировании.

14 марта более 20 тыс. жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье эвакуированы из-за английской авиабомбы времен Второй мировой войны.